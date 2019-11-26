Голкипер "Кальяри" ударил в лицо соперника

Вратарь "Кальяри" Ульсен был удален с поля после удара в лицо форварда "Лечче". Фото: из открытых источников

Rоманда Евгения Шахова "Лечче в домашнем матче 13-го тура Серии А сыграл вничью с" Кальяри "2: 2.

"Кальяри" вышел вперед на 30-й минуте матча. Жоао Педро реализовал пенальти. В середине второго тайма Раджа Наингголан удвоил преимущество гостей.

"Лечче" сократил отставание на 82-й минуте усилиями Джанлуки Лападулы, который реализовал пенальти. В компенсированное время Марк Кальдерони сравнял счет.

Отметим, что в концовке поединка арбитр встречи удалил трех футболистов - нападающего Лападулу с "Лечче" и двух игроков "Кальяри" (защитника Фабрицио Каччатор иголкипера Робина Ульсена за удар соперника), сообщает "Спортарена"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкий футболист нокаутировал арбитра с одного удара

Украинский полузащитник "Лечче" Андрей Шахов вышел в старте команды и провел на поле 69 минут. Для хавбека это восьмой поединок за клуб в сезоне.