Голкипер "Аякса" переходит в "Челси"

Онана пропустил четыре мяча в матче с "Челси"

Голкипер "Аякса" Андре Онана летом переберется в "Челси", сообщает Voetbal. Источник утверждает, что "Барселона" и "Пари Сен-Жермен" долгое время мониторили игрока, однако им дали понять, что он уже не доступен для трансфера.

В прошлом году Онана с "Аяксом" дошел до полуфинала Ллигы чемпионов, где драматически уступил "Тоттенхэма". А в этом сезоне "Аякс" в групповом турнире вел в матче с "Челси" - 4:1, но после двух удалений сыграл вничью - 4:4.

Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард разочаровался игрой Кепы Аррисабалаги и попросил руководство клуба приобрести ему нового вратаря.

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Андре Онана провел 32 поединка в этом сезоне, в 13 из которых сумел удержать ворота на замке.