Голевую атаку "Тоттенхема" в Лиге чемпионов начал мальчик, подающий мячи

Главным героем матча, кроме игроков Тоттенхэма, стал мальчик, который подает мячи. Именно его быстрая реакция помогла команде забить гол и перевернуть исход игры, которая складывалась не в пользу шпор. Об этом пишет nv.ua
На 30-й минуте лондонский Тоттенхэм уступал дома греческом Олимпиакосу со счетом 0:2. Перед перерывом Деле Алле отыграл один гол, а во втором голе принял участие даже боллбой.
Он быстро сориентировался и бросил мяч Сержу Орье, который бросил аут на Лукаса Моуру - тот смог беспрепятственно прострелить на Харри Кейна и британец сравнял счет.
После этого шпоры довели дело до победы со счетом 4:2 и смогли квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов.
Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо похвалил мальчика.
"Чтобы сделать все так нужно быть очень хорошим боллбоем. Он читал игру и не смотрел на трибуны. Я хотел пригласить его в раздевалку, чтобы он отпраздновал победу с игроками, но он исчез", - сказал он на послематчевой пресс-конференции.
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"Тоттенхэм" после победы над "Олимпиакосом" досрочно забронировал себе вторую путевку в 1/8 Лиги чемпионов.
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