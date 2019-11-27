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среда, 27 ноября 2019 15:12

Голевую атаку "Тоттенхема" в Лиге чемпионов начал мальчик, подающий мячи

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Голевую атаку &quot;Тоттенхема&quot; в Лиге чемпионов начал мальчик, подающий мячи
Кейн сравнял счет, потому, что мальчик на стадионе быстро подал мяч

Главным героем матча, кроме игроков Тоттенхэма, стал мальчик, который подает мячи. Именно его быстрая реакция помогла команде забить гол и перевернуть исход игры, которая складывалась не в пользу шпор. Об этом пишет nv.ua

На 30-й минуте лондонский Тоттенхэм уступал дома греческом Олимпиакосу со счетом 0:2. Перед перерывом Деле Алле отыграл один гол, а во втором голе принял участие даже боллбой.

Он быстро сориентировался и бросил мяч Сержу Орье, который бросил аут на Лукаса Моуру - тот смог беспрепятственно прострелить на Харри Кейна и британец сравнял счет.

После этого шпоры довели дело до победы со счетом 4:2 и смогли квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов.

Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо похвалил мальчика.

"Чтобы сделать все так нужно быть очень хорошим боллбоем. Он читал игру и не смотрел на трибуны. Я хотел пригласить его в раздевалку, чтобы он отпраздновал победу с игроками, но он исчез", - сказал он на послематчевой пресс-конференции.

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"Тоттенхэм" после победы над "Олимпиакосом" досрочно забронировал себе вторую путевку в 1/8 Лиги чемпионов.

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