Голевая феерия "Аталанты" и победа "Ман Сити": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Роман Яремчук забил 8 гол в бельгийском чемпионате в текущем сезоне. Фото: ФК "Гент"

На этой неделе после 3-недельной паузы возобновляются матчи еврокубков. "Шахтер" уже во вторник примет "Динамо" Загреб в Харькове, а "Динамо" и "Александрия" сыграют в четверг матче Лиги Европы.

Ближайший соперник "горняков" "Динамо" Загреб победил в гостях середняка "Горица" 4: 2. Причем подопечные Бьелцы доигрывали матч в меньшинстве. "Ман Сити" без проблем разобрался в гостях с "Кристел Пэлэс" 2: 0. Украинец Александр Зинченко просидел весь матчи на скамейке запасных. "Аталанта" и "Лацио" выдали настоящий голевой триллер в Серии А. Команда Руслана Малиновского побеждала по ходу игры 3: 0, но не смогла удержать преимущество и завершила матч в ничью. Сам Малиновский был активен и провел полный матч.

Соперник "Динамо" в четверг "Копенгаген" дома легко победил "Есбьерг" 3: 1. Чемпион Дании владел игровым и территориальным преимуществом на протяжении всей игры. Гости забили мяч престижа только в самом конце игры, когда счет уже был 3: 0. "Лугано" дома сыграл вничью с "Цюрихом". Обе команды имели свои шансы, но никто так и не смог забить гол. "Мальме" уступил "Гаммарбю" 0: 2. Соперник динамовцев первый пропустил гол, потом пытался отыграться, но в конце игры снова пропустил.

"Сент - Этьен" после смены тренера улучшил свои результаты. На этот раз в гостях соперник "Александрии" победил "Бордо" 1:0. "Вольфсбург" сыграл вничью с лидером Бундеслиги "" Лейпцигом "1: 1. "Гент" в чемпионате Бельгии победил "Васлен - Беверен" и закрепился на 3 строчке турнирной таблицы. Украинский форвард Роман Яремчук открыл счет в этом матче.

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В УПЛ "Динамо" в Киеве минимально победило "Александрию", а "Шахтер" разгромил "Колос" 6: 0.