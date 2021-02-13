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суббота, 13 февраля 2021 13:03

Голая девушка шокировала болельщиков английского клуба

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Голая девушка шокировала болельщиков английского клуба
Лин Дэвис во всей красе. Фото твиттер

Необычный конфуз случился с английским футбольным клубом "Честер", который собирался устроить открытую онлайн-конференцию главного тренера Энтони Джонсона с болельщиками.

Подключиться к беседе мог каждый желающий. Во время встречи собирались обсуждать изменения в руководстве клуба, положение команды в Северной Национальной лиге и, как справляться с тяжелыми погодными условиями. Сообщает ТСН.

К разговору подключились более 100 человек, однако завершился он очень быстро. В одном из окон Zoom появилась обнаженная девушка с ником Лин Дэвис и начала демонстрировать свою грудь перед камерой.

Пока большинство болельщиков ошарашено смотрели в экран, тренер Джонсон трудом сдерживал смех.

Девушку попытались забанить, но эти попытки оказались безуспешными. Поэтому конференцию пришлось отменить.

Сразу после этого организация "Сити Фанс Юнайтед", которая отвечала за проведение конференции, попросила прощения у фанатов на официальном сайте.

"Из-за оскорбительных материалов, которые появились во время нашей встречи в Zoom, мы были вынуждены завершить ее раньше, чем ожидалось.

Хотим попросить прощения у всех, кто был обижен материалом, который внезапно появился на встрече. Мы удалили его, но, к сожалению, повторные попытки входа пользователя означали, что у нас не было другого выбора, кроме как закрыть встречу. События на пресс конференции вышли из-под нашего контроля".

Впрочем, не все в клубе отнеслись к тому, что случилось так серьезно. Главный тренер "Честера" продолжил хохотать в Twitter.

"Позвольте сказать вам кое-что: ни конференция гендфортского прихода, ни я абсолютно ничего не имеем против того, что только произошло на фан-встречи" Честера ". Невероятно!", - написал руководитель клуба Энтони Джонсон.

Многие болельщики также не расстроились таким развитием событий.

"С нетерпением ждем приглашения Лин Дэвис на следующую онлайн-встречу. Сегодняшняя конференция, конечно, не соответствовала правилам".

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"Честер" выступает в шестой лиге Англии и после 17 туров занимает второе место. В январе соревнования в Северной Национальной лиге были прерваны из-за коронавируса.

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