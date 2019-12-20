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пятница, 20 декабря 2019 19:05

Гол в ворота команды Ракицкого стал лучшим на этапе группового раунда Лиги чемпионов

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Гол в ворота команды Ракицкого стал лучшим на этапе группового раунда Лиги чемпионов
Мяч Марселя Забитцера стал лучшим на этапе группового раунда ЛЧ. Фото: из открытых источников

На сайте УЕФА определились с лучшим голом группового этапа Лиги чемпионов.

Победителем стал удар полузащитника клуба "СБ Лейпциг" Марселя Забитцера в ворота российского "Зенита".

В этом моменте Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий мог спасти свою команду. Однако он не выпрыгнул, чтобы прервать полет мяча, и тот влетел в верхний угол ворот, сообщает "24 канал"

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"Зенит" провалился в Лиге чемпионов. Команда Ракицкого заняла последнее место в группе и прекратила участие в еврокубках в текущем сезоне.

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