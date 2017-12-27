Гол с участием Ярмоленко признали одним из лучших в бундеслиге

Ярмоленко сделал голевую передачу в матче с "Аугсбургом". Фото: football24.ua

Бундеслига представила лучшие голы каждого из 18 участников чемпионата по итогам 1-й части турнира.

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Лучшим голом дортмундской "Боруссии" в осенней части сезона признан точный удар японца Синдзи Кагавы, который был нанесен после передачи украинца Андрея Ярмоленко.

Этот гол с участием лидера сборной Украины был забит в выездном для "Боруссии" матче седьмого тура Бундеслиги против "Аугсбурга" (2:1).

На счету Ярмоленко 6 голов и 4 голевые передачи в 21 матче за "Боруссию" во всех турнирах (бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпонов).

Гол Андрея Ярмоленко не спас "Боруссию" от вылета из Кубка Германии в матче с "Баварией".