Гол киевского динамовца стал одним из лучших в Лиге Европы

Кендзера забил один из самых красивых голов в прошлом сезоне в Лиге Европы. Фото: официальный сайт "Динамо".

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера забил мяч в ворота "Ренна", который стал одним из лучших в Лиге Европы.

В матче 3 тура группового этапа Лиги Европы защитник "Динамо" Томаш Кендзера забил эффектный гол в ворота "Ренна", а "бело-синие" одержали победу со счетом 2: 1.

На 20 минуте матча польский защитник дальним ударом заставил капитулировать голкипера гостей.

Это взятие ворот УЕФА признал одним из лучших в турнире. Киевляне в сезоне 2018/19 дошли до 1/8 финала, где были уничтожены лондонским "Челси" с общим счетом 0:8.

29 мая во Баку состоится английский финал Лиги Европы "Челси" - "Арсенал".