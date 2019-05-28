Гол киевского динамовца стал одним из лучших в Лиге Европы

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера забил мяч в ворота "Ренна", который стал одним из лучших в Лиге Европы.
В матче 3 тура группового этапа Лиги Европы защитник "Динамо" Томаш Кендзера забил эффектный гол в ворота "Ренна", а "бело-синие" одержали победу со счетом 2: 1.
На 20 минуте матча польский защитник дальним ударом заставил капитулировать голкипера гостей.
Это взятие ворот УЕФА признал одним из лучших в турнире. Киевляне в сезоне 2018/19 дошли до 1/8 финала, где были уничтожены лондонским "Челси" с общим счетом 0:8.
😎 Great #UEL goals 2018/19 🚀#UELfinal 🔜 pic.twitter.com/ZMMO0kNAhG— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 26 мая 2019 г.
29 мая во Баку состоится английский финал Лиги Европы "Челси" - "Арсенал".
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