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среда, 13 мая 2020 20:11

Гол игрока из чемпионата Беларуси обсудили в Европе

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Гол игрока из чемпионата Беларуси обсудили в Европе
Кадимян является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. Фото ФК "Неман"

Армянский полузащитник гродненского клуба "Неман" Гегам Кадимян забил два мяча в ворота брестского "Руха" в матче 8-го тура чемпионата страны. Победить "Неману" это не помогло (2:4), но один из мячей вышел настолько красивым, что восхитил не только белорусских болельщиков, но и иностранцев, которые в условиях карантина следят за чемпионатом Беларуси.

Игрой хавбека впечатлился и журналист BBC Эмлин Бигли, который с недавних пор стал болельщиком "Немана". Об этом пишет "Трибуна".

"Не стоит называть Кадимяна "армянским Месси". Нужно называть Месси "аргентинским Кадимяном"! Безусловно, лучший игрок "Немана".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В матче чемпионата Беларуси забили 8 мячей

Гегам Кадимян у восьми матчах чемпионата Беларуси забил 6 мячей. В Украине Кадимян играл за "Арсенал", "Ворсклу" и "Зарю".

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13
мая

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