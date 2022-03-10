Гол и две передачи. Бенефис Малиновского в матче Лиги Европы - видео

Руслан Малиновський. Фото: ФК "Аталанта"

Бенефисом украинца Руслана Малиновского закончился один из сегодняшних матчей 1/8 финала Лиги Европы.

"Аталанта" дома победила "Байер" со счетом 3:2.

Малиновский отличился голом и двумя ассистами.

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На 23-й мин. Руслан забил в ворота соперников, а на 25-й отдал передачу на Луиса Муриэля. На перерыв команды ушли при счете 2:1.

В начале второй половины встречи украинец снова ассистировал Муриэлю.

Малиновского заменили на 69-й мин.

Ответный матч состоится 17 марта. Украинец выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. За эти годы он стал одним из лидеров команды из Бергамо.