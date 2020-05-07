Год назад состоялся один из самых запоминающихся камбэк в историии Лиги чемпионов

Юрген Клопп смог удивить "Барселону". Фото: Reuters

7 мая 2019 "Ливерпуль" совершил один из самых камбэк в истории Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира команда Юргена Клоппа противостояла "Барселоне". Первая игра на Испании завершилась разгромной победой каталонцев -3: 0.

"Ливерпуль" имел не так много шансов сыграть такой гандикап. Тип более, что лидеры команды Роберто Фирмино и Мухаммед Салах было вне игры из-за травмы.

Но "Ливерпуль" изменений удивить "Барселону. 4: 0 и команда Клоппа вышла в финал.

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В финале Лиги чемпионов в Мадриде обыграл "Тоттенхэм" со счетом - 2: 0.