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воскресенье, 03 января 2021 06:11

"Глазго Рейнджерс" победил в одном из самых старых дерби мира

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&quot;Глазго Рейнджерс&quot; победил в одном из самых старых дерби мира
"Рейнджеры" укрепили лидерство. Фото Рейтер

В рамках 22-го тура шотландской Премьер-лиги состоялось "Олд Фирм Дерби" между "Рейнджерс" и "Селтиком". Победу с минимальным счетом одержали подопечные Стивена Джеррарда.

Первый тайм на "Иброкс Стэдиум" завершился без забитых мячей, а во второй половине Рейнджерс забили единственный гол противостояния. На 70-й минуте Каллум Макгрегор отправил мяч в собственные ворота. Сообщает "Спортарена".

Примечательно, что "Селтик" уже с 62-й минуты играл в меньшинстве — арбитр удалил хавбека Нира Биттона.

В итоге "Рейнджерс" увеличил отрыв от второго "Селтика" до 19 очков, сняв практически все вопросы по поводу чемпионства. Помешать взять титул команде Джеррарда может лишь крайне неудачная серия игр.

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В следующем туре "Рейнджерс" 10 января сыграет с "Абердином", "Селтик" днем позже встретится с "Хибернианом".

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