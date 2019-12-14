Главный тренер "Вальядолида" жестко высказался о Лунине

В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл только два товарищеских матов за сборную Украины. Фото: УАФ

Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес жестко высказался в адрес украинского голкипера Андрея Лунина.

"Я не должен ничего объяснять. Мы довольны Луниным. Он очень хорошо работает на тренировках. Но мы довольны и работой Жорди. Поэтому, нам нужно принимать решение.

Лунин знал, что приходит сюда бороться за место в составе. Мы принимаем решение, которое является наиболее справедливым ", - цитирует Серхио Гонсалеса" Динамомания ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воспитанник "Динамо" забил три мяча в чемпионате Греции

Права на Андрея Лунина принадлежат "Реалу", но украинский вратарь пока выступает в аренде. В прошлом сезоне играл за "Леганес", а в этом за "Вальядолид". В текущем сезоне Лунин не сыграл ни одного официального матча.