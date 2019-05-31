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пятница, 31 мая 2019 20:43

Главный тренер сбороной Германии Йоахим Лев госпитализирован с тренировки

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Главный тренер сбороной Германии Йоахим Лев госпитализирован с тренировки
Йоахим Лев получил травму в лагере сборной Германии.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев был в пятницу госпитализирован прямо с тренировки, сообщает "Bild".

У тренера диагностировано "нарушение кровообращения", которое, по информации источника, случилось в результате травмы, полученной на тренировке — он уронил себе на грудь гантелю.

Также сообщается, что Лев вероятнее всего, не сможет руководить бундестим в матчах Евро-2020 с Беларусью и Эстонией.

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Йоахим Лев вже 13 лет работает тренером сборной Германии,последние 11 в качестве главного тренера. Приводил Германию к победе на Кубке мира в Бразилии в 2014 году.

https://dynamo.kiev.ua
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Дата
31
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