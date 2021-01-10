Главный тренер сборной с биатлона сознался, что будет делать после победы

Юрай Санитра первый год тренирует и мужскую и женскую сборные. Фото XSPORT

Главный тренер украинской сборной по биатлону Юрай Санитра рассказал, на какие жертвы может пойти, если его подопечные будут иметь медаль на чемпионате мира.

"Я всегда согласен на пару, - говорит словацкий специалист. - Буквально два дня назад проиграл пари Артему Приме - шел пешком. У нас очень много пари в команде. Только плавать в феврале я не буду. И идти пешком с Бледа в Поклюку тоже, ведь там 25 км по дороге. Меня может сбить машина.

Я буду петь в прямом эфире словацкую национальную песню, если у нас будет результат до шестого места в индивидуальных гонках или подиум в эстафетах. Потом меня точно захотят забрать "Квартал" или "Дизель-шоу", когда увидят какой артист работает в биатлоне".

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В нынешнем биатлонном сезоне сборная Украины не завоевала еще ни одной медали.