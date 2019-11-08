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пятница, 08 ноября 2019 12:58

Главный селекционер "Динамо" хочет покинуть клуб

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Главный селекционер &quot;Динамо&quot; хочет покинуть клуб
Евгений Красников хочет покинуть "Динамо". Фото: из открытых источников

Вице-президент "Динамо" Евгений Красников хочет покинуть киевский клуб. Об этом Красников сообщил президенту киевского клуба Игоря Суркиса во время личной встречи. Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский в программе "Да Так Такое" пишет "Спортарена"

"По нашим источникам, состоялась встреча между Суркисом и Красниковым. Отношения у них нормальные, рабочие. Проблема только в том, что взгляды на развитие клуба и кадрового потенциала не совпадают. Поэтому, по нашей информации, Евгений Красников попросил освободить его от занимаемой должности и пустить на вольные хлеба. Но окончательного решения нет, должна состояться еще одна встреча, где будет определена судьба вице-президента "Динамо", - рассказал Спиваковский.

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Евгений Красников был представлен в качестве вице-президента клуба летом 2018 года. При этом он неофициально работал в "Динамо" еще с весны прошлого року.Красников видоимй тем, что нашел для "Металлиста" Тайсона, Марлоса, Азедево и других бразильцев. В "Динамо" отвечал за бразильское направление.

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