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понедельник, 07 октября 2019 11:00

Главный конкурент Зинченко в "Ман Сити" травмировался

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Главный конкурент Зинченко в &quot;Ман Сити&quot; травмировался
Бенжамин Менди получил очередную травму. Фото: рейтер.

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамин Мэнди пропустил матч против "Вулверхэмптона" из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает "24 канал".

Как сообщает официальный Twitter английского клуба, левый фулбек получил травму подколенного сухожилия и оказался вне заявки. Ожидается, что француз сможет вернуться в строй после перерыва на матчи сборных.

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В текущем сезоне Мэнди провел 4 поединка в футболке "горожан". Он является прямым конкурентом украинца Александра Зинченко в "Манчестер Сити".

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