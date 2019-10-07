Главный конкурент Зинченко в "Ман Сити" травмировался

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамин Мэнди пропустил матч против "Вулверхэмптона" из-за проблем со здоровьем.
Об этом сообщает "24 канал".
Как сообщает официальный Twitter английского клуба, левый фулбек получил травму подколенного сухожилия и оказался вне заявки. Ожидается, что француз сможет вернуться в строй после перерыва на матчи сборных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конкуренты Зинченко не впечатлили в игре с "Уотфордом"
В текущем сезоне Мэнди провел 4 поединка в футболке "горожан". Он является прямым конкурентом украинца Александра Зинченко в "Манчестер Сити".
×
Комментарии