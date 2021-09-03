Главная звезда сборной Франции не сыграет против Украины

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже пятый сеозон. Фото: REUTERS

Форвард сборной Франции 22-летний Килиан Мбаппе пропустит матч отбора Кубка мира против Украины

Нападающий ПСЖ покинул расположение сборной Франции из-за травмы икроножной мышцы и пропустит два следующих матча, сообщает L'Equipe.

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Мбаппе травмировался в матче против Боснии и Герцеговины, когда был заменен во втором тайме. Звездный футболист вернулся в свой клуб, где пройдет процесс реабилитации.

4 сентября сборная Украины будет принимать Францию ​​на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:45. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.В предыдущих матчах Украина не смогла победить Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. Команда Дешем опережает Украину на четыре очка в турнирной таблице.