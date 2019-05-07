Главная звезда "Ливерпуля" не сыграет против "Барселоны"

Мохамед Салах получил сотрясение мозга в матче против "Нюкасла"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не сыграет во втором матче полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны".

Форвард получил травму во втором тайме матча 37 тура АПЛ против "Ньюкасла" (3:2). Об этом сообщил наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

"Нет, Салах не сможет сыграть завтра. Сейчас он восстанавливается - речь не идет о мерах по моей стороны, мы говорим о сотрясении мозга. Это означает, что он не в состоянии выходить на поле. Сейчас он чувствует себя неплохо, но этого недостаточно с медицинской точки зрения", - сказал тренер "Ливерпуля".

Ранее сообщалось, что точно не сыграет с "Барселоной" другой форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино. Теперь же к нему в лазарете присоединился Салах - вся надежда Клоппа в атаке ложится на плечи Мане.

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Напомним, первый матч полуфинала Лиги чемпионов завершился со счетом 3:0 в пользу "Барселоны".