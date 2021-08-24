Глава судейского комитета АФУ госпитализировали после аварии

 
Ексклюзивы
1/5
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 387
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
2 Просмотров: 189
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
3 Просмотров: 2511
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 720
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 279
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 342
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 2304
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 171
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 369
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 270
Фото
Все фото
5
5
4
5
8
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Видео
Все видео
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Олег Блохин забил 200 мяч
Олег Блохин забил 200 мяч
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
"Заря" не по игре уступила "Рапиду"
"Заря" не по игре уступила "Рапиду"
Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"
Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"
Интервью
1/5
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 63
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1152
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 270
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1755
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 810
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 441
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
вторник, 24 августа 2021 09:38

Глава судейского комитета АФУ госпитализировали после аварии

  Комментировать
Глава судейского комитета АФУ госпитализировали после аварии
Лучи 6 лет работает главой АФУ Фото: АФУ

Глава судейского комитета УАФ Лучано Лучи попал в ДТП. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Лучи, его помощник Роман Лишень и водитель находились в автомобиле Ford. На перекрестке, стоя на красном свете светофора, в них врезался другой автомобиль.

Все трое получили травмы разной степени тяжести.

"Лучи и Лишень находятся в одной из киевских больниц. На какое-то время они потеряли сознание из-за аварии", – сказал глава спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.

"После госпитализации им обоим была сделана операция, в данный момент они находятся в сознании, угрозы жизни нет.

Полученные травмы можно охарактеризовать как средней степени тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Лучи и его помощника".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандальный экс-арбитр попал в крупное ДТП по вине нардепа

Ранее сообщалось, что Лучи попал в аварию вместе с депутатом "Слуги народа" Александром Трухиным.

Ранее Лучано Лучи стал фигурантом разоблачения, которое сделал бывший президент "Олимпика" Вячелав Гельзин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Глава судейского комитета АФУ госпитализировали после аварии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

В солнечной системе стало меньше на одну планету

Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу

Украина стала независимой

Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей

Самое читаемое
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 15849
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 10215
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 4563
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
 Просмотров: 3024
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются Просмотров: 2826
Спорт
Ярмоленко принял участие в избиении "Лестера"
Ярмоленко принял участие в избиении "Лестера" Просмотров: 63
Легенда "Баварии" раскритиковал контракт Роналду
Легенда "Баварии" раскритиковал контракт Роналду Просмотров: 360
Роналду хочет уйти из "Ювентуса"
Роналду хочет уйти из "Ювентуса" Просмотров: 297
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются Просмотров: 2826
Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
8
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
4
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
3
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
2
Украина может учить других демократии и толерантности
2
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
Голосов: 200
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть