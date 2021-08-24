Глава судейского комитета АФУ госпитализировали после аварии

Лучи 6 лет работает главой АФУ Фото: АФУ

Глава судейского комитета УАФ Лучано Лучи попал в ДТП. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Лучи, его помощник Роман Лишень и водитель находились в автомобиле Ford. На перекрестке, стоя на красном свете светофора, в них врезался другой автомобиль.

Все трое получили травмы разной степени тяжести.

"Лучи и Лишень находятся в одной из киевских больниц. На какое-то время они потеряли сознание из-за аварии", – сказал глава спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.

"После госпитализации им обоим была сделана операция, в данный момент они находятся в сознании, угрозы жизни нет.

Полученные травмы можно охарактеризовать как средней степени тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Лучи и его помощника".

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Ранее сообщалось, что Лучи попал в аварию вместе с депутатом "Слуги народа" Александром Трухиным. Ранее Лучано Лучи стал фигурантом разоблачения, которое сделал бывший президент "Олимпика" Вячелав Гельзин.