Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в спортивной гимнастке британец Нил Уилсон проверил, сможет ли выдержать на ногах удар самого сильного человека планеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беринчик смог защитить чемпионский титул

Кроме жилета для корпуса, 66-тикилограмовый спортсмен не надел больше никакой защиты. Парень вышел на ринг против 191-сантиметрового гиганта Эдди Холла, вес которого 161 кг.

Сначала Холл, не прикладывая значительных усилий, как бы шутя, но быстрым и точным движением, отправил Уилсона на канвас. А затем гигант нанес сокрушительный удар. Нила удержали на ринге только канаты ограждения:

Olympic gymnast Nile Wilson taking a punch from world's strongest man winner Eddie Hall 😳



(via nilemw/Instagram) pic.twitter.com/yLNRGnNlSQ — ESPN UK (@ESPNUK) March 18, 2021

Раньше парни развлекались в более шутливой и менее травматичной форме. Как-то спортсмены остановили выбор на игре "Бери больше, клади выше!":

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nile Wilson (@nilemw)

На сегодня титул самого сильного человека в мире принадлежит украинцу Алексею Новикову.