Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в спортивной гимнастке британец Нил Уилсон проверил, сможет ли выдержать на ногах удар самого сильного человека планеты.
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Кроме жилета для корпуса, 66-тикилограмовый спортсмен не надел больше никакой защиты. Парень вышел на ринг против 191-сантиметрового гиганта Эдди Холла, вес которого 161 кг.
Сначала Холл, не прикладывая значительных усилий, как бы шутя, но быстрым и точным движением, отправил Уилсона на канвас. А затем гигант нанес сокрушительный удар. Нила удержали на ринге только канаты ограждения:
Olympic gymnast Nile Wilson taking a punch from world's strongest man winner Eddie Hall 😳— ESPN UK (@ESPNUK) March 18, 2021
(via nilemw/Instagram) pic.twitter.com/yLNRGnNlSQ
Раньше парни развлекались в более шутливой и менее травматичной форме. Как-то спортсмены остановили выбор на игре "Бери больше, клади выше!":
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На сегодня титул самого сильного человека в мире принадлежит украинцу Алексею Новикову.
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