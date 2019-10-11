Гимн Украины на матчи против Литвы исполнит звездный певец

DZIDZIO исполнит гимн Украины перед игрой с Литвой. Фото: из открытых источников

В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет матч квалификации Евро-2020 против Литвы. Матч Состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

Исполнения гимна Украины перед началом этого матча доверили DZIDZIO. Об этом сообщает "24 канал"

Сам матч начнется в 21:45. Однако вход на стадион будет открыт с 19:30. Начало шоу-программы перед матчем запланировано на 20:20. В 21:00 на поле стадиона "Металлист" выйдут игроки обеих сборных для предматчевой разминки.

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Сборной Украины достаточно будет победить Литву, чтоб обеспечить себя путевку на Евро 2020. Следующий матч против Португалии станет борьбой за первое место в группе.