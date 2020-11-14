Германия – Украина – 2:1 (Перерыв)

Ни Бущан, ни Миколенко не смогли сыграть в ответном матче. Фото Рейтер

Добрый вечер!

Многострадальная сборная Украины сыграет сегодня в Лейпциге предпоследний матч Лиги Наций против хозяев поля - сборной Германии. Только первые две игры наша команда сумела сыграть в составе, хотя бы немного приближенной к оптимальному. А потом в ситуацию вмешался коронавирус. На октябрьских играх не было "горняков", теперь будем играть без киевлян.

И тем не менее наша сборная еще не потеряла шансов даже на победу в группе. Другое дело, что одержать ее будет крайне трудно. Особенно сегодня, когда в заявке осталось 17 игроков. Словом, Шевченко не позавидуешь, но сдаваться на милость победителей, надеемся, никто не будет.

Немцы сильны, немцы заряжены. В их победе уверены букмекеры. Но мы живем надеждой. Да, у нас далеко не оптимальный состав, но есть огромное желание побороться с топ-сборной. А что из этого получится - узнаем через два часа.

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Уже стали известны составы команд.

Украина: Пятов – Соболь, Забарный, Матвиенко, Конопля – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Зубков, Марлос – Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Бондарь, Макаренко, Михайличенко, Харатин, Мораес.

Германия: Нойер – Кох, Рюдигер, Зюле – Макс, Горетцка, Гюндоган, Гинтер – Сане, Вернер, Гнабри.

Запасные: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрихс, Штарк, Дауд

Команды выходят на поле.

Последние формальности закончены и игра началась!

3 мин. Немцы прорвались по правому флангу и отдали под удар Гюндоган. Илкай ударил в небеса.

5 мин. Штрафной били хозяева, но завершающий удар головой не удался. Похоже на штурм.

6 мин. Соболь едва не забивает в свои ворота после прострела с правого фланга. Едва не попадает в угол Эдуард.

8 мин. Неудачно разыграли угловой наши. Но перехватили контрнаступление немцев. Все закончилось заблокированным ударом Малиновского.

12 мин. ГОЛ !!! Зубков должен был заканчивать комбинацию, но наткнулся на стену из защитников и уже лежа отбросил мяч Яремчуку. Роман забил гвоздь в ближнюю девять! Мы ведем 1:0.

16 мин. Марлос и Яремчук выбегали на одного защитника, но украинский бразилец отдал слабоватый пас. Ох!

18 мин. Классную комбинацию разыграли хозяева поля, но в офсайд залез Гнабри. Повезло!

21 мин. Яремчук с Марлосом комбинировали и едва не дошли до самого Нойера. В последний момент выбили защитники бундес-машины.

22 мин. Гол! Зинченко завозился с мячом, немцы выбежали в контратаку и Сане точно пробил в угол - 1:1.

24 мин. Горетцка пробил с разворота, но Пятов во всей красе! Парирует Андрей.

В параллельном матче Швейцария забила Испании 1:0. Нехорошо это.

29 мин. Яремчук убегал один на один и Рюдигеру ничего не оставалось, как сбить Романа. Желтая карточка защитнику.

33 мин. Гол! Затяжная атака немцев закончлась прострелом Горетцки с правого фланга и Вернер просто занес мяч в ворота - 1:2.

34 мин и сразу же Соболь простреливал со своего фланга, но Нойер перехватил.

37 мин. Яремчук запорол перспективную атаку слабым пасом на Коноплю.

40 мин. Зажали подопечные Лева нашу команду. Пока отбиваемся.

43 мин. Горетцка бил с 16 метров, но мяч свалился в Леона.

45 мин. Малиновский получает желтую карточку. Свалил рукой Сане.

Перерыв.