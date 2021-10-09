Германия спасла игру с Румынией

Европейские сборные 8 октября сыграли очередные поединки в квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.
Результаты матчей:
Группа E
Эстония - Беларусь - 2:0
Чехия - Уэльс - 2:2
Положение команд: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 8 (6), Уэльс - 8 (5), Эстония - 4 (5), Беларусь - 3 (6)
Группа G
Гибралтар - Черногория - 0:3
Латвия - Нидерланды - 0:1
Турция - Норвегия - 1:1
Положение команд: Нидерланды - 16 очков (7 матчей), Норвегия - 14 (7), Турция - 12 (7), Черногория - 11 (7), Латвия - 5 (7), Гибралтар - 0 (7)
Группа Н
Мальта - Словения - 0:4
Кипр - Хорватия - 0:3
Россия - Словакия - 1:0
Положение команд: Хорватия - 16 очков (7 матчей), Россия - 16 (7), Словения - 10 (7), Словакия - 9 (7), Мальта - 4 (7), Кипр - 4 (7)
Группа J
Лихтенштейн - Северная Македония - 0: 4
Исландия - Армения - 1: 1
Германия - Румыния - 2: 1
Положениее команд: Германия - 18 очков (7 матчей), Северная Македония - 12 (7), Армения - 12 (7), Румыния - 10 (7), Исландия - 5 (7), Лихтенштейн - 1 (7)
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От Европы на КС-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победители групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
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