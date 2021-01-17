"Гент" не продаст Яремчука дешевле 20 миллионов

Яремчук останется в Бельгии до Евро. Фото: Belgaimage

Сага с возможным уходом Романа Яремчука из "Гента" уже в январе завершилась. Сообщает Het Laatste Nieuws

Клуб отказался отпускать форварда сборной Украины в "Спортинг", предложивший за него 10 млн евро. Теперь уже и сам Роман, по информации источника, не горит желанием немедленно покидать Буйволов.

Voetbal24.be, со ссылкой на HLN, сообщает, что сейчас Яремчук будет выкладываться в клубе по полной, чтобы в отличной форме подойти к Евро-2020. А уже после турнира клуб и игрок примут решение о возможном расставании. Впрочем, ожидается, что сумма возможных отступных за украинца составит 20+ млн евро. За меньшие деньги "Гент" не готов отпустить своего бомбардира.

Киевское "Динамо" продало Яремчука "генту" за 2,5 миллиона евро.

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В нынешнем чемпионате Роман Яремчук забил 9 мячей.