"Гент" Яремчука потерпел третье поражение подряд в чемпионате Бельгии

Дьемерси Мбокани был на контракте "Динамо" 4 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче 3 тура чемпионата Бельгии "Антверпен" минимально победил "Гент" - 1: 0.

Команда игроков сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игорь Пластун потерпела третье поражение подряд в стартовых трех турах.

Единственный гол в матче забил бывший форвард "Динамо" киевского Дьемерси Мбокани, замкнув передачу с правого фланга.

Команда украинцем активно пытался отыграться, но так и не смогла сравнять счет в матче.

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Лидером чемпионата Бельгии является "Шарлеруа", который в трех матчах одержал три победы.