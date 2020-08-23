"Гент" Яремчука потерпел третье поражение подряд в чемпионате Бельгии

В матче 3 тура чемпионата Бельгии "Антверпен" минимально победил "Гент" - 1: 0.
Команда игроков сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игорь Пластун потерпела третье поражение подряд в стартовых трех турах.
Единственный гол в матче забил бывший форвард "Динамо" киевского Дьемерси Мбокани, замкнув передачу с правого фланга.
Команда украинцем активно пытался отыграться, но так и не смогла сравнять счет в матче.
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Лидером чемпионата Бельгии является "Шарлеруа", который в трех матчах одержал три победы.
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