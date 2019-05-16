Где и когда состоится бой украинского боксера Далакяна

Бой Далакян состоится 15 июня в Киеве. Фото: RingSide24

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе украинец Артем Далакян следующий бой проведет в Киеве 15 июня.

Его соперником будет Саравут Таворнхам из Таиланда. Это будет третья защита титула для украинского боксера, пишет apostrophe.ua.

Бой начнется в 17:00 на вертолетной площадке КВЦ "Парковый".

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На счету Далакяна 18 побед, 13 из них - нокаутом. Соперник украинца добыл 20 побед, 15 из которых одержал досрочно. Также в тайского боксера было одно поражение.

Днепрянин Артем Далакян, 30 лет, впервые защитил титул чемпиона мира, по версии Всемирной боксерской ассоциации в весе до 50,8 кг. Победил техническим нокаутом в восьмом раунде обязательного претендента из Таиланда, 27-летнего Сиричая Тайена — до боя имел 50 побед, 35 нокаутов, три поражения, нуль ничьих. Это был первый в истории чемпионский поединок в Киеве, состоялся в выставочном центре "Парковый".