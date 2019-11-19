Газзаєв розповів, чого не вистачило Ярмоленку, щоб стати світовою суперзіркою

Валерий Газзаев работал с "Динамо" полтора сезона. Фото: из открытых источников

Российский тренер Валерий Газзаев вспомнил становления Андрея Ярмоленко

"Видел в нем хорошие атакующие качества сильного флангового нападающего, хотя на тот момент Ярмоленко считался центрфорвардом. И мне было важно, чтобы все собрание футболист играл оборонительные навыки, которые необходимы крайнем нападающему.

Сам Ярмоленко, помню, удивлялся: "Валерий Георгиевич, вы, наверное, перепутали, я нападающий!" Я в ответ делал удивленный вид: "Да ты что!" А на самом деле мне нужно было, чтобы он почувствовал, что такое игра в защите и как надо выполнять оборонительные функции.

Могу сказать, что если бы у Ярмоленко были столь же сильные оборонительные навыки, как атакующие, он стал бы мировой суперзвездой ", - приводит слова Газзаева" Спорт-Экспресс ".

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Андрей Ярмоленко выступал за "Динамо" в 2007-2009 годах. За это время провел 228 матчей и забил 99 мячей.