Гаттузо приехал в Росию

Собственники "Милана" тоже рассматривают вариант из возвращением Гаттузо. Фото Рейтер

Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо посетил российский "Краснодар" по приглашению президента клуба Сергея Галицкого.

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41-летний итальянец показался на тренировке "Быков" и ознакомился с работой штаба. Обсудили стороны и возможное совместное сотрудничество.

Если результаты "Краснодара" не улучшатся, именно Гаттузо может стать новым наставником команды.

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В прошлом году Гаттузо тренировал "Милан", занял 5 место в чемпионате и был уволен.