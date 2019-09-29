Гаттузо приехал в Росию

Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо посетил российский "Краснодар" по приглашению президента клуба Сергея Галицкого.
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41-летний итальянец показался на тренировке "Быков" и ознакомился с работой штаба. Обсудили стороны и возможное совместное сотрудничество.
Если результаты "Краснодара" не улучшатся, именно Гаттузо может стать новым наставником команды.
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В прошлом году Гаттузо тренировал "Милан", занял 5 место в чемпионате и был уволен.
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