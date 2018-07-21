Гассиев - Усик. LIVE

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 288
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 873
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2583
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3142
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 675
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6480
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1242
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3762
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3888
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133672
Фото
Все фото
13
5
14
8
8
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
&quot;Динамо&quot; входит в сезон с новым &quot;лицом&quot;
"Динамо" входит в сезон с новым "лицом"
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Хорватия невероятно встретила сборную по футболу
Хорватия невероятно встретила сборную по футболу
Невероятная Франция празднует победу на Кубке мира
Невероятная Франция празднует победу на Кубке мира
Видео
Все видео
Ярмоленко отметился первым голевым пасом за "Вест Хэм" - видео
Ярмоленко отметился первым голевым пасом за "Вест Хэм" - видео
Ломаченко-старший поможет Усику победить Гассиева
Ломаченко-старший поможет Усику победить Гассиева
Зинченко "привез" пенальти в матче с "Боруссией" Д - видео
Зинченко "привез" пенальти в матче с "Боруссией" Д - видео
Как Погба мотивировал партнеров по сборной Франции - видео
Как Погба мотивировал партнеров по сборной Франции - видео
Показали, как 5-летний Модрич снялся в фильме о волках
Показали, как 5-летний Модрич снялся в фильме о волках
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3636
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 585
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3762
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3528
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26821
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 июля 2018
Просмотров: 1341
Гад Путін
– Дівчата, ви звідки? – питає англійською турок із татуюванням на грудях двох дівчат біля басейну в турецькому місті Белек. Якраз ...
суббота, 21 июля 2018 21:58

Гассиев - Усик. LIVE

1 Комментировать
Гассиев - Усик. LIVE
Усик проведет бой с Гассиевым в Москве. Фото: Twitter

Хорошего боксерского вечера, панове!

Очень скоро на СК "Олимпийский" в Москве начнется наиболее статусный боксерский поединок года. Встретятся два непобедимых боксера - украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. Они проведут объединительный бой за четыре чемпионских титула.

Поединок пройдет в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в крузервейте - до 90,7 кг.

Каждый из соперников обладает двумя титулами. Усик является чемпионом по версиям WBC и WBO. Гассиев - WBA и IBF.

Победитель станет только четвертым в истории обладателем всех четырех основных поясов и единственным на сегодня абсолютным чемпионом мира в профессиональном боксе.

Ранее четырьмя наиболее значимыми титулами владели только американцы - Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор и Теренс Кроуфорд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко-старший поможет Усику победить Гассиева

Победитель московского финала также получит первый Кубок Мухаммеда Али и престижный пояс американского журнала "The Ring".

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гассиев - Усик. LIVE». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Президентом большой страны выбрали пенсионерку

Самое читаемое
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
35
 Просмотров: 179864
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 124465
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 2 Просмотров: 38508
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
9
 1 Просмотров: 36823
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
17
 Просмотров: 27803
Спорт
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
13
 Просмотров: 2907
"Динамо" - "Шахтер" 1:0. LIVE (второй тайм)
"Динамо" - "Шахтер" 1:0. LIVE (второй тайм)
 Просмотров: 747
Украинский комментатор объяснил, почему не смотрел Кубок мира в России
Украинский комментатор объяснил, почему не смотрел Кубок мира в России Просмотров: 513
Ярмоленко отметился первым голевым пасом за "Вест Хэм" - видео
Ярмоленко отметился первым голевым пасом за "Вест Хэм" - видео
 Просмотров: 702
Ломаченко-старший поможет Усику победить Гассиева
Ломаченко-старший поможет Усику победить Гассиева
 1 Просмотров: 1305
Больше всего комментируют
72
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
16
Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg
10
Разбитые дороги и километровые пробки: показали "прелести" аннексированного Крыма
6
Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма
4
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
Голосов: 589
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua