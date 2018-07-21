Гассиев - Усик. LIVE

Усик проведет бой с Гассиевым в Москве. Фото: Twitter

Хорошего боксерского вечера, панове!

Очень скоро на СК "Олимпийский" в Москве начнется наиболее статусный боксерский поединок года. Встретятся два непобедимых боксера - украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. Они проведут объединительный бой за четыре чемпионских титула.

Поединок пройдет в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в крузервейте - до 90,7 кг.

Каждый из соперников обладает двумя титулами. Усик является чемпионом по версиям WBC и WBO. Гассиев - WBA и IBF.

Победитель станет только четвертым в истории обладателем всех четырех основных поясов и единственным на сегодня абсолютным чемпионом мира в профессиональном боксе.

Ранее четырьмя наиболее значимыми титулами владели только американцы - Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор и Теренс Кроуфорд.

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Победитель московского финала также получит первый Кубок Мухаммеда Али и престижный пояс американского журнала "The Ring".