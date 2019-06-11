Гассиев проведет первый бой после поражения Усику

Дагестанец проведет бой в США. Фото: WBSS

Российский боксер Мурат Гассиев, который разгромно проиграл украинцу Александру Усику, 27 июля проведет дебютный бой в супертяжелой весовой категории.

Бой пройдет в американском Арлингтоне, передает "Обозреватель".

Дагестанец сразится с американцем польского происхождения Джои Давейко. По слухам он отправил в нокаут британца Энтони Джошуа во время его подготовки к бою с Энди Руисом.

Для Гассиева бой станет первым после поражения Александру Усику в финале Всемирной суперсерии бокса.

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"Я хочу только драться. Мне нужны большие бои. Мне 25 лет, и у меня есть еще время, но я хочу участвовать в крупных сражениях", - прокомментировал ситуацию Гассиев.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе, россиянин Мурат Гассиев рассказал, что готов провести реванш против Александра Усика. "Реванш? Пока никаких разговоров не было. В контракте это не было указано, но все может поменяться в любой момент".