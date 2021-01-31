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воскресенье, 31 января 2021 12:03

Гасперини сравнил украинца Малиновского и россиянина Миранчука

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Гасперини сравнил украинца Малиновского и россиянина Миранчука
Руслан Малиновский вписался в схему Гасперини в отличие от Миранчука. Фото Твиттер

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини сказал, что российскому полузащитнику команды Алексею Миранчуку требуется больше времени для адаптации.

"У команды своя структура. Её нельзя разбивать, чтобы облегчить введение одного игрока. Необходимо поддерживать структуру команды. Миранчуку требуется немного больше времени, чем Мехле, Пессине и Ромеро, потому что он из другой лиги, совсем другой. С Малиновским же формула работает", — цитирует Гасперини Calciomercato.

Миранчук перешёл в "Аталанту" из "Локомотива" в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 10 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.

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Кроме Малиновского "Аталанта" подпишет еще одного украинца – Виктора Коваленко из "Шахтера".

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