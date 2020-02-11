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вторник, 11 февраля 2020 10:59

Гаскойн рассказал, как смог побороть алкогольную зависимость

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Гаскойн рассказал, как смог побороть алкогольную зависимость
Пол Гаскойн известен тем, что постоянно попадал в громкие сказали на собственной карьеры. Фото: рейтер

Бывший лидер сборной Англии Пол Гаскойн рассказал, что уже не употребляет алкоголь.

В 2018 году в Австралии 52-летнему Гаскойну вживили специальные гранулы, которые блокируют употребления алкоголя, сообщает "Mirror".

"Я могу выпить немного пива или бокал вина, но больше мне нельзя. Стоит мне прикоснуться к алкоголю или наркотикам, то я сразу чувствую тошноту. Иногда я хочу напиться, но эта вещь в животе мне не позволит. Даже одного стакана может оказаться слишком много ", - сказал Гаскойн.

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Пол Гаскойн - бывший английский футболист. По завершении игровой карьеры - тренер. Выступал за "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Эвертон", "Мидлсбро", "Глазго Рейнджерс", "Лацио". Главная звезда английского футбола 90-х годов прошлого века.

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