Гармаш стал рекордсменом Лиги чемпионов

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш стал лидером группового этапа Лиги чемпионов по количеству офсайдов. На счету украинского хавбека 12 положений вне игры за 6 сыгранных встреч еврокубка.
Гармаш разделил лидерство с турецким нападающим "Лилля" Бураком Йылмазом. Третьим по этому показателю стал молодой нападающий "Брюгге" Шарль Де Кетеларе. У него 10 положений вне игры.
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Киевское "Динамо" заняло последнее место в группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой", набрав одно очко на групповом этапе. Теперь киевляне сосредоточатся на внутреннем первенстве.
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