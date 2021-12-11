Гармаш стал рекордсменом Лиги чемпионов за попаданиями в офсайд

Денис Гармаш играл на позиции форварда Фото: "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш стал лидером группового этапа Лиги чемпионов по количеству офсайдов. На счету украинского хавбека 12 положений вне игры за 6 сыгранных встреч еврокубка.

Гармаш разделил лидерство с турецким нападающим "Лилля" Бураком Йылмазом. Третьим по этому показателю стал молодой нападающий "Брюгге" Шарль Де Кетеларе. У него 10 положений вне игры.

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Киевское "Динамо" заняло последнее место в группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой", набрав одно очко на групповом этапе. Теперь киевляне сосредоточатся на внутреннем первенстве.