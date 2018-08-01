Гармаш хочет 1 млн грн за расстреляно авто

Денис Гармаш требует один миллион гривен возмещения за расстреляно авто. Фото: Телеграф

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш пошел в суд. Игрок хочет отсудить деньги в паркинга, который не уберег его авто.

"По мнению футболиста, коммунальное предприятие" Жилье-сервис ", которое обслуживает паркинг, где было расстреляно его авто, не обеспечило охрану его машины и должен заплатить за ремонт транспортного средства 1 млн 326 тысяч гривен.

Зато в "Житло-сервисе" уверяют, что не брали на себя обязательств по охране авто, а по договору коммунальное предприятие только убирать паркинг и поддерживать его в хорошем состоянии.

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В декабря 2017 года неизвестные расстреляли автомобиль игрока киевского "Динамо" Дениса Гармаша.