"Галатасарай" попробует купить Яремчука зимой

Роман Яремчук болеет коронавирусом. Фото "Гент"

Турецкий "Галатасарай" в январе может купить форварда "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука.

По нашей информации, главный тренер стамбульского клуба Фатих Терим уже дал согласие руководству на покупку 24-летнего нападающего, которого будет рад видеть среди своих подопечных. Сообщает sport.ua.

Ранее вопрос о покупке Яремчука предполагалось решить после проведения выборов президента клуба, намеченных на 19-26 декабря. Однако из-за запрета правительства Турции на проведение массовых мероприятий, что вызвано ростом заболеваемости коронавирусом, выборы в указанные сроки не состоятся, а руководить клубом продолжит действующая администрация.

По этой причине уже сейчас "Галатасарай" активно начал работать над формированием трансферных приоритетов на ближайшее окно, и Роман Яремчук находится на вершине списка.

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В нынешнем сезоне Яремчук провел 15 матчей за "Гент", отличившись 8 голами и 3 результативными передачами. Его оценочная стоимость составляет €11 млн.