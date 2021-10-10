Фьюри нокаутировал Уайлдера

Боксеры по очереди оказывались на полу. Фото: Reuters

В США завершился третий бой за звание чемпиона мира по боксу за версией WBC между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Бой начался ударами Уайлдера по корпусу. Фьюри отвечал быстрыми ударами правой и уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун.

Однако в последующих раундах британец заигрался. Он пропустил в ближнем бою и упал. Впоследствии рефери отсчитал второй нокдаун для британца. Правда, там был удар в затылок.

Со второй половины боя в Уайлдера закончился бензин. Он опустил руки и стал пропускать много ударов, начиная с 6 раунда.

В десятом раунде Фьюри отправил Уайлдера во второй нокдаун. Однако он выстоял до конца раунда. А в 11-м после тяжелых ударов подняться не смог.

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Это был третий бой между соперниками. В первом была зафиксирована ничья, второй нокаутом выиграл Фьюри в седьмом раунде.