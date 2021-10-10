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воскресенье, 10 октября 2021 10:03

Фьюри назвал Уайлдера неудачником и идиотом

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Фьюри назвал Уайлдера неудачником и идиотом
Фьюри во второй раз побил Уайлдера. Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что пытался поддержать Деонтея Уайлдера после боя, однако тот не проявил уважения в ответ.

В поединке, который состоялся в Лас-Вегасе, Фьюри досрочно победил Уайлдера.

"Я спортсмен, я подошел к Уайлдера, чтобы проявить к нему немного любви и уважения, но он не хотел показывать это в ответ. Поэтому я молюсь за него", - сказал Фьюри после боя, передает журналист Майк Коппинджер в Twitter.

"Я просто сказал ему после боя:" Молодец ", а он ответил:" Я не хочу проявлять никакого спортивного мастерства или уважения ". Я сказал:" Нет проблем ". Я очень удивлен. Он жалкий неудачник. Идиот", - добавил Фьюри.

Также британец выразил надежду, что с Уайлдером все будет в порядке:

"Я попадал ему в висок, а такие удары заканчивают карьеру. Просто надеюсь, что с ним все в по Первый поединок завершился вничью, а второй и третий бои выиграл Фьюрирядке. Он был серьезно наказан сегодня".

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Фьюри и Уайлдер встречались в ринге уже в третий раз. Первый поединок завершился вничью, а второй и третий бои выиграл Фьюри. Третий бой завершился победой британца в одиннадцатом раунде.

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10
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