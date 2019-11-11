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понедельник, 11 ноября 2019 20:12

Футбольное поле превратилось в лужу во время финала Копа Судамерикана
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В субботу эквадорский "Индепендьенте дель Валье" и аргентинский "Колон" встретились в финале Копа Судамерикана - американского аналога Лиги Европы. Об этом повидомоляе "www.sports.ru"

Уже в первом тайме судье пришлось останавливать матч на "Эстадио Пабло Рохас" в столице Парагвая Асунсьоне: мощный ливень превратил поле в водяное месиво, а игроки насквозь промокли за считанные минуты

Перерыв длился почти час. За это время дождь немного прекратился, а газон частично вобрал влагу.

Автор: REUTERS/Jorge Adorno
 

Автор: REUTERS/Jorge Adorno
 

Автор: REUTERS/Jorge Adorno
 

Автор: REUTERS/Jorge Adorno
 

Автор: REUTERS/Jorge Adorno
 

Автор: REUTERS/Jorge Adorno
 

Автор: REUTERS/Jorge Adorno
 

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Итог - 3: 1, эквадорский клуб впервые в истории выиграл Копа Судамерикана.

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11
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