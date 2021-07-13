Футбольная война: Гондурас атаковал Сальвадор

Ветераны футбольной войны из Гондураса. Фото: Reuters

14 июля 1969 года войска Сальвадора начали наступление на соседний Гондурас. Поводом для начала военных действий стал отборочный матч чемпионата мира между командами двух стран.

После обмена победами на своих полях был назначен дополнительный матч в Мехико. Уступая 1:2, команде Сальвадора удалось переломить ход игры и праздновать победу 3:2. Страна получила путевку на чемпионат мира-70 в Мексике. Через несколько дней после футбольных баталий между соседями вспыхнула настоящая война, которая унесла жизни более 2 тыс. человек.

В начале 1960-х Сальвадор был одной из самых развитых и густонаселенных стран Центральной Америки. Местные крестьяне в поисках земли переселялись в соседний Гондурас, который был бедной страной, но имел много свободных земель. Сальвадорские переселенцы захватывали землю, где только видели, и хозяйничали там без каких-либо документов.

На конец 1960-х количество сальвадорских переселенцев составляло более 100 тыс. человек. В 1969 году правительство Гондураса выразило намерение выселить захватчиков. Началась истерия в прессе. В июне несколько сальвадорцев были убиты, 60 тыс. человек - изгнаны. Сальвадорские газеты начали публиковать статьи о тяжелой судьбе переселенцев.

Бомбардировщик С-47 сальвадорской армии сбросил несколько бомб на гондурасскую базу Тонконтин

Во время футбольных матчей начались беспорядки в столице Гондураса. В ответ сальвадорские болельщики жестоко избили гондурасских коллег. Страны объявили мобилизацию. 14 июля 1969 года войска Сальвадора перешли границу и двумя колоннами по 6 тыс. солдат напали на Гондурас. Бомбардировщик С-47 сальвадорской армии сбросил несколько бомб на гондурасскую базу Тонконтин. Поднятые по тревоге истребители Гондураса не нашли бомбардировщик, скрывшийся в темноте.

Обе армии использовали старые американские самолеты времен Второй мировой войны. Впрочем, в воздушных боях везло Гондурасу, которому удалось сбить пять сальвадорских самолетов. Четыре самолета "Корсар" вооруженных сил Гондураса разбомбили нефтебазу Сальвадора. Страна потеряла 20% запасов топлива.

Между тем армия Сальвадора продвинулась на глубину 8 км по территории Гондураса. 16 июля она захватила приграничный город Nueva Ocotepeque и продолжила наступление. Однако вскоре из-за недостатка горючего и воздушных атак гондурасцев вынуждена была остановиться.

После нескольких неудач в небе у Сальвадора почти не осталось летчиков, и правительство вынуждено было посадить за штурвалы иностранных наемников. По требованию Организации американских государств 18 июля было объявлено перемирие. Однако армия Сальвадора отказывалась оставлять оккупированные территории. В ответ Гондурас напал на пять населенных пунктов на территории захватчика.

Перестрелки продолжались до 29 июля, когда Организация американских государств ввела санкции против Сальвадора. Официально мирный договор был подписан только в 1979 году. Кроме человеческих жертв, стороны конфликта понесли серьезные экономические убытки, от которых не смогли отойти еще долго.

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Через год после начала боевых действий сборная Сальвадора на Кубке мира в Мексике заняла последнее место. Она проиграла сборным Бельгии – 0:3, Мексики – 0:4 и СССР – 0:2.