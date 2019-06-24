Футболисты украинского клуба присоединились к акции в поддержку Грузии

Футболисты полтавской "Ворсклы" присоединились к акции грузинских игроков против России. Спортсмены украинского клуба сфотографировались с плакатом.

22-го июня игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами. В частности, футболисты "Торпедо" появились на поле в черных майках с надписями, которые утверждают, что Россия оккупировала часть территории Грузии.

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Акцию успели поддержать в Украине, поскольку в УПЛ выступают игроки из Грузии. Футболисты "Ворсклы" сфотографировались с плакатом, на котором написано "20% моей страны оккупированы Россией".

Автор: Фан футбол плакат держит грузинский защитник Андро Гиоргадзе.

На фото плакат держит грузинский защитник Андро Гиоргадзе. В прошлом сезоне за "Ворсклу" выступал еще один грузин – Александр Кобахидзе. Но пока не известно, находится ли он в расположении команды.

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УЕФА отказались рассматривать действия грузинских футболистов, поскольку матчи тамошнего чемпионата не проходят под их эгидой. Следовательно, любые дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации.