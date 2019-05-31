Футболисты сборной Аргентины выстроились в очередь, чтобы сделать фото с Месси

Молодые футболисты сборной Аргентины стали в очередь, чтобы получить фото с Месси.

Молодые аргентинские игроки провели свое первое тренировочное занятие с живой легендой мирового футбола. "Альбиселесте" готовятся к Кубку Америки - к тренировкам с основой привлекли футболистов из молодежной команды.

Ребята получили возможность попрактиковаться с Лионелем Месси - конечно же, ребята захотели сфотографироваться с футболистом "Барселоны" и даже выстроились в очередь для того, чтобы сделать это.

¡Los sparrings y su ídolo! 📸 ☑

Los juveniles que están entrenando junto a la #SelecciónArgentina no perdieron la oportunidad de sacarse una foto con Messi, el mejor del mundo. pic.twitter.com/3ilP25svbR — TyC Sports (@TyCSports) 30 мая 2019 г.

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Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии - Аргентина встретится с Колумбией, Катаром и Парагваем на групповой стадии соревнования.