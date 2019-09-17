Футболисты "Динамо" будут оштрафованы за неудачный результат против "Мальме"

Игорь Суркис хочет финансово наказать игроков "Динамо", если они не победят "Мальме"

На футболистов киевского "Динамо" могут быть наложены штрафные санкции в случае неудачного результата в матче со шведским "Мальме".

О возможных штрафных санкциях сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live" на странице Footballhub.

По словам Цыганыка, игра со шведским "Мальме" будет очень важной для футболистов. В случае неудачно результата на них будут наложены штрафные санкции.

"Президент клуба поставил условия, чтобы в матче с" Мальме "сыграть результативно. Самое главное - это результат и нужна победа. В противном случае могут быть серьезные штрафные санкции по футболистов", - сказал Цыганик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис жалеет, что не отправил Хацкевича в отставку раньше



"Динамо" сыграет против "Мальме" в рамках 1-го тура Лиги Европы 19 сентября. Начало игры в 19 55.