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вторник, 17 сентября 2019 19:21

Футболисты "Динамо" будут оштрафованы за неудачный результат против "Мальме"

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Футболисты &quot;Динамо&quot; будут оштрафованы за неудачный результат против &quot;Мальме&quot;
Игорь Суркис хочет финансово наказать игроков "Динамо", если они не победят "Мальме"

На футболистов киевского "Динамо" могут быть наложены штрафные санкции в случае неудачного результата в матче со шведским "Мальме".

О возможных штрафных санкциях сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live" на странице Footballhub.

По словам Цыганыка, игра со шведским "Мальме" будет очень важной для футболистов. В случае неудачно результата на них будут наложены штрафные санкции.

"Президент клуба поставил условия, чтобы в матче с" Мальме "сыграть результативно. Самое главное - это результат и нужна победа. В противном случае могут быть серьезные штрафные санкции по футболистов", - сказал Цыганик.

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"Динамо" сыграет против "Мальме" в рамках 1-го тура Лиги Европы 19 сентября. Начало игры в 19 55.

https://24tv.ua
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Дата
17
сентября

Разбился Андрій Гусин

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