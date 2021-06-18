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пятница, 18 июня 2021 20:20

Футболистов попросили не убирать спонсорские бутылки на Евро-2020

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Футболистов попросили не убирать спонсорские бутылки на Евро-2020
Роналду убрал бутылку с Coca-Cola на брифинге. Фото: Pexels

Футболистов попросили не убирать со столов спонсорские напитки.

Союз европейских футбольных ассоциаций обратился к 24 команд на Евро-2020 с просьбой не прятать бутылки во время прес-конференций, сообщает Bloomberg

Бутылки убирали Криштиану Роналду, Поля Погба и Мануэль Локателли.

Роналду убрал бутылку с Coca-Cola и поставил обычную воду. С этим связали падение акций Coca-Cola. Никаких доказательств связи двух событий нет.

В УЕФА отметили, что бутылки от спонсоров специально ставят на столах во время пресконференций.

"Доходы компаний-спонсоров важны для турнира и европейского футбола", - говорится в сообщении.

Роналду первым убрал бутылку Coca-Cola. Погба убрал зеленую бутылку пива Heineken во время интервью. Хотя оно и было безалкогольным. Погба мусульманин, он не употребляет алкоголь.

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Coca-Cola и Heineken является одним из 12 крупнейших спонсоров Евро-2020. Они способствуют общему дохода УЕФА от турнира в почти $2,4 млрд.

Лидер сборной Австрии 32-летний Арнаутович попал в громкий скандал на Евро-2020/21. В конце матча первого тура с Северной Македонией нападающий, забив мяч, прокричал несколько фраз в адрес соперников. Такое поведение игрока не понравилось капитану сборной Австрии Давиду Алаби.

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