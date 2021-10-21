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пятница, 22 октября 2021 07:11

Футболистка "Шахтера" забила гол в стиле Роберто Карлоса

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Футболистка &quot;Шахтера&quot; забила гол в стиле Роберто Карлоса

Женская команда "Шахтера" получила свою очередную убедительную победу.

Футболистки донецкой команды разбили черниговской Юность-ШВСМ -8:0.

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Первый гол стал настоящим шедевром. 17-летняя Елизавета Молодюк взялась выполнять штрафной с 30 метров и мощной пушкой вбили мяч в девятку - такому выстрела позавидовал мастер штрафных ударов Роберто Карлос.

Женская команда "Шахтера" идет без потерь и уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. "Горнячки" в семи матчах набили разницу голов 62: 0.

Мужская команда "Шахтера" занимает второе место в УПЛ. Команда Роберто Де Дзерби на три очка отстает от "Динамо".

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