Футболистка "Ливерпуля" забила трижды в свои ворота

Мейкала Мур неудачно съела в сборную Новой Зеландии. Фото: Gettyimages.com/

Футболистка "Ливерпуля" Мейкала Мур сделала хет-трик в свои ворота во время выступления за сборную Новой Зеландии.

Матч товарищеского турнира между женскими сборными Новой Зеландии и США запомнится тремя автоголами, сообщает "24 канал".

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Австралийская игрока сначала хотела перехватить подачу с фланга, но мяч рикошетом от ноги залетел в ворота Новой Зеландии.

Прошла всего одна минута, как Мур снова отправила мяч в собственную сетку ворот. На этот раз головой замкнула подачу американки.

Но на этом футболистка "Ливерпуля" не остановилась. В конце первого тайма она рикошетом от ноги оформила хет-трик в свои ворота.

США разгромили Новую Зеландию на международном товарищеском Кубке SheBelieves Cup со счетом 5:0. Это поражение стало уже вторым на турнире для Новой Зеландии, которая с нулем замыкает таблицу. США с 4 очками идет на втором месте. Максимальный результат показывают футболистки из Исландии – две победы в двух матчах. Также в турнире принимает участие Чехия.