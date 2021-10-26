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вторник, 26 октября 2021 13:28

Футболиста выгнали из "Динамо" из-за интервью телеканалу "Футбол"

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Футболиста выгнали из &quot;Динамо&quot; из-за интервью телеканалу &quot;Футбол&quot;
Евгений Чумак сейчас выступает в Узбекистане. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший футболист "Динамо" 25-летний Евгений Чумак рассказал, почему не смог закрепиться в киевском клубе.

В начале 2015 года Чумак выступал за первую команду. Сыграл даже в Лиге Европы против "Эвертона".

"Почему не удалось играть в "Динамо"? Есть мнение, что это может быть потому, что я пошел на программу "Моя игра" на телеканале "Футбол". Потому что в то время и Сергей Ребров ко мне хорошо относился, и Рауль Рианчо хвалил.

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Затем за два тура до конца чемпионата мы уехали с Ю-20 на чемпионат мира в Новую Зеландию. Там я сыграл все матчи. Приехали, а мне тренер дубля говорит: ты с нами. Пока был в Новой Зеландии, эта программа вышла. Люди посмотрели. Кому-то, наверное, не понравилось. Хотя я спрашивал разрешения, могу ли пойти на программу. Мне ответили, что могу идти без проблем. А потом такая непонятная ситуация получилась.

Если бы была какая-то причина - пьянки, девушки, опоздание на тренировку, плохая игра - тогда можно было бы понять. Но сказали, что из-за программы так все вышло с "Динамо", - рассказал Чумак в интервью Meta-ratings.

Евгений Чумак является воспитанником киевского клуба, за который выступал до сентября 2016 года. За первую команду "бело-синих" хавбек провел всего семь матчей, в которых забил один гол.
Выступал за "Десну", "Карпаты" клубы из Беларуси, Грузии и Узбекистана.

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