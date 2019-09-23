Футболиста с тяжелой травмой увезли со стадиона в багажнике такси

Неприятный курьез произошел во время футбольного поединка высшей лиги чемпионата Боливии, в котором "Ориенте Петролеро" проиграл "Гуабиру" (1: 2).
Футболиста с жуткой травмой увезли со стадиона в багажнике такси
На 74-й минуте в одном из эпизодов защитник "Ориенте Петролеро" Марио Куэльяр столкнулся с игроком соперника и получил перелом лодыжки. При этом хозяева поля к этому моменту уже провели три замены, сообщает "ESPN".
По непонятной причине на стадионе "Рамон Тауичи Агилера" не было машины скорой помощи. Куэльяра на носилках донесли до автомобиля такси и положили в багажник, после чего отправили в больницу. О его состоянии пока ничего не сообщается.
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"Ориенте Петролеро" находится на 8 месте набрав 15 очков в 12 матчах, а "Гуабиру" занимает предпоследнее 13 место с 9 очками.
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