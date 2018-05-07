Футболиста избили игроки его же клуба

Игрока турецкого "Генчлерберлиги" Флорентен Погба (родной брат Поля Погба) избили одноклубники.
"Партнеры по команде напали на 27-летнего защитника, когда тот покинул поле из-за травмы.
Клуб Погба-старшего проигрывал "Антальяспор" (0: 1), а в одном из эпизодов француз получил повреждения и ушел с поля. На тот момент все замены тренерский штаб Генчлерберлиги уже использовал, поэтому поступок Флорентена Погба разозлил его одноклубников. Те сначала начали выяснять с ним отношения на бровке, а после матча набросились на него в раздевалке.
Из-за конфликта Погба вынужден был покинуть стадион отдельно от команды, под охраной", - сообщает о событии "Футбол24".
Paul Pogba'nın kardeşi Florentin Pogba sakatlanınca formasına çıkarttı ve oyundan çıktı,bu sırada Ahmet Oğuz ve Zeki Yavru ile tartıştı. pic.twitter.com/V4DTRzy6DI— Türkiye'den Goller (@TR_Goller) 6 мая 2018 г.
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В матче чемпионата Боливии игрок ударил тренера.
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