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понедельник, 07 мая 2018 16:59

Футболиста избили игроки его же клуба

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Футболиста избили игроки его же клуба
Флоренет Погба был атакован игроками своей же команды. Фото: Footboom.com

Игрока турецкого "Генчлерберлиги" Флорентен Погба (родной брат Поля Погба) избили одноклубники.

"Партнеры по команде напали на 27-летнего защитника, когда тот покинул поле из-за травмы.

Клуб Погба-старшего проигрывал "Антальяспор" (0: 1), а в одном из эпизодов француз получил повреждения и ушел с поля. На тот момент все замены тренерский штаб Генчлерберлиги уже использовал, поэтому поступок Флорентена Погба разозлил его одноклубников. Те сначала начали выяснять с ним отношения на бровке, а после матча набросились на него в раздевалке.

Из-за конфликта Погба вынужден был покинуть стадион отдельно от команды, под охраной", - сообщает о событии "Футбол24".

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В матче чемпионата Боливии игрок ударил тренера.

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