Футболиста избили игроки его же клуба

Флоренет Погба был атакован игроками своей же команды. Фото: Footboom.com

Игрока турецкого "Генчлерберлиги" Флорентен Погба (родной брат Поля Погба) избили одноклубники.

"Партнеры по команде напали на 27-летнего защитника, когда тот покинул поле из-за травмы.

Клуб Погба-старшего проигрывал "Антальяспор" (0: 1), а в одном из эпизодов француз получил повреждения и ушел с поля. На тот момент все замены тренерский штаб Генчлерберлиги уже использовал, поэтому поступок Флорентена Погба разозлил его одноклубников. Те сначала начали выяснять с ним отношения на бровке, а после матча набросились на него в раздевалке.

Из-за конфликта Погба вынужден был покинуть стадион отдельно от команды, под охраной", - сообщает о событии "Футбол24".

Paul Pogba'nın kardeşi Florentin Pogba sakatlanınca formasına çıkarttı ve oyundan çıktı,bu sırada Ahmet Oğuz ve Zeki Yavru ile tartıştı. pic.twitter.com/V4DTRzy6DI — Türkiye'den Goller (@TR_Goller) 6 мая 2018 г.

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В матче чемпионата Боливии игрок ударил тренера.